Coronavirus: 14 Prozent der Bewohner der deutschen Stadt Gangelt sind immun

Die Studie sei zwar repräsentativ. Dies gelte aber nur für Gebiete, in denen es ebenfalls eine starke Infektionsdynamik gebe. In Regionen, in denen es nur sehr wenige oder sogar keine Ansteckungen gebe, seien die Immunitätsquoten ohnehin völlig andere.

Der Kreis Heinsberg gehört zu dem am frühesten und stärksten von der Corona-Pandemie erfassten Gebieten in Deutschland. In Gangelt wird zudem davon ausgegangen, dass ein Großteil der Infektionen schlagartig über eine Karnevalssitzung erfolgte, was Experten als sogenanntes Superspreading-Ereignis bezeichnen.

Das war andernorts so nicht der Fall. Die Endergebnisse der Studie werden mit Spannung erwartet, um Rückschlüsse über das Corona-Geschehen zu gewinnen.

Die Ergebnisse sind erst ein Zwischenstand

Insbesondere die Zahl der bereits erkrankten Menschen ist unklar, weil die Bevölkerung nicht flächendeckend getestet wird. In Gangelt durchliefen demnach bereits rund 14 Prozent eine Infektion, dazu kamen etwa zwei Prozent mit aktuellen Ansteckungen.

Demnach hätten sich insgesamt bereits etwa 15 Prozent der Bevölkerung dort aktuell oder früher mit Corona angesteckt, sagte Streeck. Dies bedeute auch eine "gewisse Verlangsamung in der Ausbreitung".

Die beteiligten Forscher mahnten aber zur Zurückhaltung bei der Interpretation. Unter anderem handle es sich bei den nun vorlegten Ergebnissen nur um einen ersten Zwischenstand, der auf einer Auswertung der Daten von etwa 500 Teilnehmern basiere.

Insgesamt nahmen etwa tausend Einwohner aus 400 Haushalten teil. Sie wurden befragt und mit zwei unterschiedliche Testverfahren untersucht.

Studie ist ein Baustein, um Covid-19 besser zu verstehen

Laschet nannte die Ergebnisse einen "Baustein" zum Verständnis des aktuellen Krankheitsgeschehens. Dieser helfe der Politik, "zu einer verantwortungsvollen Entscheidung zu kommen", sagte er mit Blick auf die für die kommende Woche geplanten Beratungen von Bund und Bundesländern über etwaige Lockerungen der Corona-Beschränkungen.