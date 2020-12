Coronaschutz am Arbeitsplatz beeinflusst auch mentale Gesundheit

Auch die Medikamenteneinnahme variiert mit dem Ausmaß des Schutzes am Arbeitsplatz. Personen, die sich gut geschützt fühlen, verzichten zu rund zwei Drittel auf Muskel- und Gelenks- und sonstige Schmerzmittel. Befragte, die sich schlecht geschützt fühlen, verzichten nur zu 50 Prozent auf Muskel- und Gelenksschmerzmittel bzw. zu 42 Prozent auf sonstige Schmerzmittel.

"Es macht für die Arbeitgeber großen Sinn, ihre Fürsorgepflicht ernst zu nehmen und die Arbeitnehmer/-innen vor einer Coronavirus-Ansteckung so gut als möglich zu schützen. Dazu sind sie nicht nur gesetzlich verpflichtet, sondern es ist auch ein Zeichen der Wertschätzung," so der Präsident der AK Oberösterreich, Johann Kalliauer, am Montag laut Aussendung. Kalliauer schlägt in diesem Sinne auch vor, die Arbeitspsychologie als dritte Präventionskraft neben der Arbeitsmedizin und der Sicherheitsfachkraft zu verankern.