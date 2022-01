Corona: Wiener Spital startet Pilotprojekt zu Infusionstherapie

Der Wiener Gesundheitsdienst (Magistratsabteilung 15) startet ein Pilotprojekt in Sachen Corona-Infusionstherapie mit monoklonalen Antikörpern. Zur Anwendung kommt sie bei Risikopatienten. Mit Infusionen soll das Risiko einer Hospitalisierung bei erkrankten Personen mit Risikofaktoren maßgeblich reduziert werden, hieß es in einer Aussendung. Das Projekt wird in der Klinik Favoriten des Gesundheitsverbunds durchgeführt.

Bereits in Krebstherapie eingesetzt

Monoklonale Antikörper würden in der Medizin seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, insbesondere in der Krebstherapie und bei Erkrankungen des Autoimmunsystems, wurde betont. Auch in der Behandlung einer Covid-19-Erkrankung seien sie für bestimmte Gruppen eine vielversprechende Therapieoption. Die Wirksamkeit ist demnach bei den betreffenden Personen vor allem in den ersten Tagen einer Infektion besonders hoch.

Studien hätten eine signifikante Reduktion von Krankenhausaufnahmen und Todesfällen bei frühzeitiger Abgabe und guter Verträglichkeit ergeben. Zum Einsatz kommt der zugelassene und vom Bund beschaffte Wirkstoff Sotrovimab mit dem Markennamen Xevudy. Er steht in Wien ab sofort zur Verfügung.