Corona: Tests für Universal-Impfstoff an Hamstern geben Hoffnung

Von Alpha bis Omikron, von BA.1 bis BA.5: Laufend entstehen neue Corona-Varianten und Untervarianten und tricksen damit eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus - Vakzine büßen an Wirksamkeit ein und müssen immer wieder angepasst werden.

Die Suche nach einem Universal-Impfstoff, der dauerhaft Schutz bietet, ist daher längst in Gange. Jetzt glauben Forscher des National Institutes of Health in Maryland/USA (NIH) ein neues Impfstoffdesign gefunden zu haben, das bei aktuellen und zukünftigen Formen des SARS-CoV-2 gleichermaßen gut funktioniert. Der Bonus: Das Vakzin könnte auch vor anderen Krankheiten schützen.

Das NIH-Team berichtete in der Zeitschrift „Cell Host & Microbe“ über seine Vorstudien-Ergebnisse.

Ansatz an der Wirbelsäulenhelix des Virus

Der Schlüssel zum potenziellen Impfstoffdesign des NIH ist jener Teil des Virus, der als „Wirbelsäulenhelix“ bezeichnet wird. Er ist eine spiralförmige Struktur innerhalb des Spike-Proteins, die dem Virus hilft, sich an Zellen zu klammern und sie zu infizieren. Viele erprobte Impfstoffe zielen auf das Spike-Protein ab. Keiner davon ziele aber speziell auf die Wirbelsäulenhelix ab. Und doch gebe es gute Gründe, sich auf diesen Teil des Erregers zu konzentrieren. Während viele Regionen des Spike-Proteins dazu neigen, sich stark zu verändern, wenn das Virus mutiert, tut dies die Spine-Helix nicht.