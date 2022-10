Corona: Spray-Impfstoff von AstraZeneca enttäuscht in erster Studie

Erste Tests einer Nasenspray-Version des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxfords zeigen nicht den gewünschten Erfolg.

In der ersten von üblicherweise drei Studienphasen sei nur bei einer Minderheit der Studienteilnehmer eine Antikörperreaktion in den Schleimhäuten der Atemwege festgestellt worden, teilt die Universität Oxford mit. Außerdem war die im Blut gemessene Immunreaktion schwächer als bei einer Covid-19-Impfung in den Oberarm-Muskel.

Große Hoffnung

Forschende auf der ganzen Welt setzen große Hoffnungen in Spray-Impfstoffe gegen das Coronavirus. Man geht davon aus, dass die Methode möglicherweise nicht nur das Risiko eines schweren Krankheitsverlauf verringert, sondern auch das Risiko einer Infektion.

Ein Spray-Impfstoff kann eine Immunreaktion direkt in den Atemwegen auslösen, wo das Virus in den Körper gelangt. Darüber hinaus wäre die Methode weniger schmerzhaft und einfacher zu handhaben als Injektionen.

Die Gesundheitsbehörden in Indien und China haben bereits Covid-19-Vakzine zugelassen, die über die Atemwege verabreicht werden. "Der Nasenspray hat in dieser Studie nicht so gut abgeschnitten, wie wir gehofft hatten", sagte Sandy Douglas, Leiterin der Studie am Jenner Institute der Universität Oxford.

"Wir glauben, dass die Verabreichung von Impfstoffen in Nase und Lunge ein vielversprechender Ansatz ist, aber diese Studie deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich Herausforderungen geben wird, Nasensprays zu einer zuverlässigen Option zu machen", fügte sie hinzu.