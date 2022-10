Corona-Impfung: USA genehmigen angepasste Booster für Kinder

Impfmoral in den USA niedrig

"Da die Kinder wieder in die Schule gehen und die Menschen ihr Verhalten und ihre Aktivitäten aus der Zeit vor der Pandemie wieder aufnehmen, besteht ein erhöhtes Risiko, sich dem Virus auszusetzen", sagte Peter Marks, Leiter des FDA Center for Biologics Evaluation and Research. In den Vereinigten Staaten sind die Covid-19-Impfraten bei Kindern insgesamt niedrig geblieben, nur knapp 40 Prozent der Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren wurden bisher mit einer Dosis geschützt.