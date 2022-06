Die Corona-Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna sind in den USA nun auch für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren zugelassen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe ihnen Notfallzulassungen für diese Altersgruppe erteilt, berichteten die Hersteller am Freitag. Österreich werde sich dann an den Empfehlungen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA orientieren, wie es aus dem Gesundheitsministerium hieß.