Corona: Deutsches RKI stufte Bedrohungslage auf "moderat" herab

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Bewertung der Bedrohungslage durch Corona-Infektionen herabgestuft. "Die derzeitige Gef√§hrdung durch Covid-19 f√ľr die Gesundheit der Bev√∂lkerung in Deutschland wird insgesamt als moderat eingesch√§tzt", hei√üt es in dem am Donnerstagabend ver√∂ffentlichten aktuellen Wochenbericht. Allerdings gibt es demnach weiterhin eine hohe Zahl von Infektionen, auch mahnt das RKI weiterhin zur Vorsicht.

Infektionsdruck bleibt hoch

Bisher war die Bedrohungslage als "hoch" eingestuft worden. Begr√ľndet wurde die Herabstufung vor allem mit der deutlichen Abnahme schwerer Krankheitsverl√§ufe. Auch gebe es derzeit keine Gefahr mehr einer √úberlastung des Gesundheitssystems. Der Infektionsdruck durch unterschiedliche Atemwegserkrankungen einschlie√ülich der Corona-F√§lle bleibe jedoch hoch.

"Es bleibt daher weiterhin sehr wichtig, die bestehenden Empfehlungen umzusetzen und bei Auftreten von Symptomen einer Atemwegsinfektion wie zum Beispiel Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten unabh√§ngig vom Impfstatus und auch bei negativem Covid-19-Antigen-Schnelltestergebnis - f√ľr drei bis f√ľnf Tage und bis zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik zu Hause zu bleiben", mahnte das RKI. Auch gelte es in diesen F√§llen "Kontakte zu meiden, insbesondere auch zu √§lteren Personen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, die bei Atemwegserkrankungen ein erh√∂htes Risiko f√ľr einen schweren Krankheitsverlauf haben".

Die Anzahl Corona-infizierter Menschen in Deutschland wurde f√ľr die zur√ľckliegende vierte Kalenderwoche mit sch√§tzungsweise 200.000 bis 400.000 angegeben. 68.000 Menschen suchten demnach wegen einer solchen Infektion √§rztlichen Rat. Beide Werte seien im Vergleich zur vorherigen Woche wieder angestiegen. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner stieg demnach wieder um 16 Prozent an. Am st√§rksten sei der Anstieg bei Menschen √ľber 80 Jahre.

Aktuell beträgt der bundesweite Inzidenzwert laut RKI 93,1. Allerdings werden viele Corona-Fälle nicht mehr gemeldet und registriert. Angestiegen ist demnach auch der Anteil der Virusvariante des Typs Omikron XBB.1.5, die zuerst in den USA auftrat.