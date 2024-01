Zu wenig Corona-Booster: Tausende schwere Verläufe bei Briten

Unzureichende Covid-19-Impfungen haben in Großbritannien laut einer landesweiten Studie im Corona-Sommer 2022 mehr als 7.000 Todesfälle oder Krankenhauseinweisungen verursacht. Die Autoren der ersten Untersuchung zur gesamten britischen Bevölkerung, die am Dienstag im Medizinfachblatt "The Lancet" veröffentlicht wurde, betonten, ihre Befunde zeigten, wie wichtig Auffrischungsimpfungen gegen die mitunter lebensgefährliche Atemwegserkrankung seien.