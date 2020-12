Corona-Belastung: Kinder fehlten vor allem soziale Kontakte

Stress-Symptome schnell erkennen

"Ziel ist es, ein Früherkennungsinstrument von Belastungssymptomen zu entwickeln, das in der Schule und im Kindergarten eingesetzt werden kann" erklärte Sevecke. Die ersten Auswertungen hätten bereits zur Entwicklung weiterer Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen beigetragen: "Wir wollen eine Spezialsprechstunde und Telefonhotline an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall in Tirol einrichten". Die Services können, so Sevecke, mit der zweiten Befragungsrunde Mitte Dezember starten.

Eltern empfahl Sevecke, coronabezogene Themen "kindgerecht und alltagstauglich zu besprechen". Es gebe mittlerweile zahlreiche Materialien, die man unterstützend heranziehen könne: Bücher, Videos oder Rollenspiele. "Wichtig ist, dass man Kinder einbezieht, denn so haben sie das Gefühl, gehört und verstanden zu werden", betonte die Primaria.