Mir begegnen immer wieder junge Menschen, die über Monate unter Bauchschmerzen, Durchfällen und einer lähmenden Müdigkeit gelitten haben, bevor die Diagnose feststand: eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Dabei sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa heute besser behandelbar denn je – vorausgesetzt, sie werden früh erkannt. Für die Diagnose ist zumindest eine Darmspiegelung, bei der Colitis ulcerosa ergänzt durch eine Blutabnahme, notwendig, beim Morbus Crohn auch eine Magenspiegelung und eine Dünndarmuntersuchung (meistens mittels Schnittbildverfahren).



Die Beschwerden reichen von wiederkehrenden Durchfällen, Bauchkrämpfen und Blut im Stuhl bis zu Gewichtsverlust und Erschöpfung. Doch die Erkrankung betrifft nicht nur den Darm. Viele Patientinnen und Patienten leiden zusätzlich unter Gelenkschmerzen, Hautveränderungen, Augenentzündungen oder Problemen der Leber und Gallenwege. Besonders wichtig in der Erstdiagnose und der weiteren Betreuung ist heute Calprotectin, ein Entzündungsmarker im Stuhl. Er ermöglicht uns, die Krankheitsaktivität einfach und zuverlässig zu überwachen, Therapien rechtzeitig anzupassen und manche Kontrollkoloskopien zu vermeiden. Unbehandelt können chronisch entzündliche Darmerkrankungen schwerwiegende Folgen haben. Vor allem bei Morbus Crohn entstehen mitunter Fisteln, also krankhafte Verbindungsgänge zwischen Darm und anderen Organen oder der Haut. Auch schmerzhafte Abszesse und narbige Verengungen bis hin zum Darmverschluss sind möglich. Unser Ziel ist es, Entzündungen so früh und konsequent zu behandeln, dass solche Komplikationen möglichst verhindert werden.