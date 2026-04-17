Cholesterin-Check: Diese Werte sind jetzt wichtig

Neue US-Leitlinien zum Umgang mit Cholesterin und anderen Blutfetten sorgen derzeit international für Aufmerksamkeit. Der Grundton: Risiken sollen früher erkannt, genauer eingeschätzt und konsequenter behandelt werden.

Für die Wiener Internistin und Stoffwechselexpertin Alexandra Kautzky-Willer, MedUni Wien, ist das sinnvoll – wirklich überraschend ist vieles aus ihrer Sicht aber nicht. Vieles sei davon in Europa längst angekommen. „Im Prinzip sind sie alle ähnlich, die grundlegenden Studien sind ja für alle gleich“, sagt sie über die amerikanischen und europäischen Empfehlungen.

Insgesamt habe sich der Blick auf Blutfette stark verändert. Die europäische Fachgesellschaft habe ihre Empfehlungen diesbezüglich schon voriges Jahr aktualisiert, außerdem werde in Österreich gerade ein gemeinsamer Lipid-Konsensus fertiggestellt, an dem sie selbst mitarbeitet.

Mehr als gutes und schlechtes Cholesterin

Die vielleicht wichtigste Veränderung: Cholesterin wird heute nicht mehr so simpel betrachtet wie früher. Lange war die Sache scheinbar einfach: LDL galt als das „schlechte“, HDL als das „gute“ Cholesterin. Genau diese Einteilung greift nach Kautzky-Willer heute zu kurz. „Diese Ratio bitte gar nicht mehr“, sagt sie mit Blick auf die frühere Gewohnheit, HDL und LDL einfach gegeneinander aufzurechnen.

Zwar bleibe das LDL-Cholesterin der wichtigste Einzelwert. Es ist jener Anteil, der Ablagerungen in den Gefäßen fördern kann. Aber in der modernen Lipidmedizin reicht es oft nicht mehr, nur diesen einen Wert anzuschauen. „Bei den Therapiezielen entweder LDL-Cholesterin oder Non-HDL-Cholesterin oder ApoB – aber nie das HDL allein“, sagt Kautzky-Willer.

Was heute wichtiger wird als nur LDL

Hier sieht sie einen der entscheidenden Punkte der neuen Leitlinien. Neben LDL rücken Non-HDL-Cholesterin und ApoB stärker in den Fokus. Das Non-HDL-Cholesterin umfasst vereinfacht gesagt alle ungünstigen Cholesterinanteile zusammen – also das Gesamtcholesterin minus HDL.

ApoB, ausgeschrieben Apolipoprotein B, ist ein Eiweißbaustein auf vielen gefäßschädigenden Fettpartikeln. Beide Werte können das Risiko umfassender abbilden als LDL allein.

Warum das wichtig ist? „Auch wenn ich das LDL senke, bleibt ein kardiovaskuläres Restrisiko“, sagt Kautzky-Willer. Denn neben LDL spielen andere sogenannte atherogene Lipoproteine eine Rolle – also Fettpartikel, die die Gefäßverkalkung fördern können.

Besonders wichtig sei das bei erhöhten Triglyzeriden, also erhöhten Neutralfetten im Blut, wie sie häufig bei Übergewicht, metabolischem Syndrom oder Diabetes vorkommen. „Da ist das Non-HDL-Cholesterin oft der bessere Risikomarker“, sagt sie. Das gelte sowohl für das Screening als auch für die Therapieziele.

Lp(a): Ein Wert, den man kennen sollte

Ein weiterer Wert, der in den neuen US-Leitlinien stark betont wird, ist Lipoprotein(a), kurz Lp(a). Für Kautzky-Willer ist klar: „Diesen Wert sollte man einmal im Leben unbedingt bestimmen lassen.“

Der Grund: Lp(a) ist weitgehend genetisch festgelegt. Wer einen hohen Wert hat, trägt dieses Risiko meist lebenslang mit sich. Deshalb muss er normalerweise auch nicht mehrfach kontrolliert werden.

Eine Ausnahme sieht Kautzky-Willer bei Frauen nach der Menopause: Dann könne es noch einmal ansteigen. Wenn der Wert davor im Grenzbereich lag, könne eine neuerliche Messung sinnvoll sein.

Allerdings: Noch gibt es keine breite Standardtherapie, die gezielt nur Lp(a) senkt. „Derzeit kann man nur das LDL-Cholesterin maximal senken“, sagt sie. Neue Medikamente seien aber bereits in Entwicklung. „Wir machen dazu gerade Studien.“