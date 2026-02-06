Gesundheit

Cholesterinsenker: Die meisten Nebenwirkungen laut Analyse nicht belegt

Eine Person sortiert Tabletten in eine Medikamentenbox mit Wochentagen auf einem hellblauen Tisch.
Viele Patienten brechen die Statintherapie aus Angst vor negativen Folgen ab. Eine große Meta-Analyse zeigt jetzt: Viele Angaben in den Beipackzetteln sind nicht belegt.
06.02.26, 12:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Statine (Cholesterinsenker) zählen zu den am häufigsten verordneten Arzneimitteln und auch zu jenen, deren Einnahme von den Patientinnen und Patienten am häufigsten aus Angst vor Nebenwirkungen abgebrochen wird. 

Doch jetzt zeigt eine im Fachjournal The Lancet veröffentlichte Meta-Analyse: Die meisten angeführten Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln sind nicht belegt.

Gut gegen Böse - wie man Cholesterin in den Griff bekommt

Die Forschenden werteten 19 placebokontrollierte Studien aus und untersuchten, inwieweit die auf den Beipackzetteln angegebenen Nebenwirkungen tatsächlich auf die Einnahme von fünf Statinpräparaten zurückzuführen waren. Dies war lediglich bei vier der 66 möglichen Nebenwirkungen der Fall.

So ließen sich der Meta-Studie zufolge Veränderungen der Urinzusammensetzung, Ödeme, abnormale Leberenzymwerte und Abweichungen in der Leberfunktion belegen. Bekannt sei zudem, dass Statine zu Muskelbeschwerden führen und das Diabetesrisiko leicht erhöhen können. 

Kein Zusammenhang konnte aber bei vielen anderen möglichen Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Depressionen oder Schlafstörungen nachgewiesen werden.

"Statine haben für die medizinische Praxis eine sehr große Bedeutung. In der kardiovaskulären Prävention zählen sie zu den potentesten Medikamenten", schreibt der deutsche Kardiologe Oliver Weingärtner (Universitätsklinikum Jena) in einer Stellungnahme an das deutsche Science Media Center

"Viele Nebenwirkungen tauchen vor allem aus Haftungsgründen in den Beipackzetteln auf." Schon die Länge der Beipackzettel sorge für große Verunsicherung und führe dazu, dass hocheffektive Medikamente völlig zu Unrecht nicht eingenommen werden.

Schon zwei Tage mit Haferflocken senken den Cholesterinspiegel

"Statine sind auch in der Langzeitbehandlung gut verträgliche Medikamente. Gerade die geschilderten Nebenwirkungen in der aktuellen Publikation treten in der Regel gleich zu Beginn der Behandlung auf – oder nie. Daher wird auch darauf hingewiesen, dass Leberwerte im Verlauf in den ersten Wochen zu beobachten sind", so Weingärtner.

Statine: Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten

"Statine gehören zu den am besten untersuchten Medikamenten. Langzeituntersuchungen belegen konsistent, dass das Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen wie Rhabdomyolyse (Zerfall von Muskelfasern, Anm.) mit unter 0,1 Prozent oder Leberschäden mit ungefähr 0,001 Prozent)extrem gering bleibt und die Langzeiteinnahme keinen Anstieg von Krebs oder Demenz verursacht", schreibt Ulrich Laufs, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie (Universitätsklinikum Leipzig) in seinem Kommentar zu der Studie.

Die Einnahme von heute auf dem Markt befindlichen Statinen "ist sicher, außer Muskelschmerzen und reversiblen (umkehrbaren, Anm.) Leberwerterhöhungen sind keine wesentlichen Nebenwirkungen zu erwarten", betont Stefan Blankenberg, Direktor der Klinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Sind Cholesterinsenker gefährlich? 6 Fragen und die Antworten dazu

Und Blankenberg weiter: "Das einzig faktische Problem sind die Muskelschmerzen. Diese sind dosisabhängig und verschwinden nach Absetzen der Statine. Es brechen circa fünf bis sieben Prozent der Patientinnen und Patienten die Therapie ab. Viele 'erwarten' die Muskelschmerzen auch schon", erläutert Blankenberg. "Dies passt mit dem Auftreten der Muskelschmerzen unter Placebo in den Studien zusammen. Das Problem ist jedoch nicht groß. Eine gute Erklärung und die Führung der Patientinnen und Patienten, eine Dosisreduktion, ein Statinwechsel und zur Not der Wechsel auf Ezetimib oder im letzten Schritt auf PCSK-9-Inhibitoren (hochwirksame, injizierbare Antikörper zur Cholesterinreduktion, Anm.) sind sehr gute Optionen."

Die Bedeutung der Statine ist in der medizinischen Praxis essenziell, betont der Kardiologe. "Insbesondere zum Erreichen der LDL-Zielwerte nach einem Herzinfarkt oder bei dokumentierter koronarer Herzerkrankung (KHK) ist die Gabe von Statinen ein grundlegender Bestandteil der medizinischen Versorgung und führt unbestritten erwiesen zur Verhinderung des Auftretens erneuter Herzinfarkte, der Progression der KHK, oder dem Auftreten erster Infarkte bei sehr hohen Lipidwerten. Zusammenfassend sind Statine, mit Augenmaß eingesetzt, ein unverzichtbarer Bestandteil der kardiovaskulären Medizin."

Mehr Artikel zu Gesundheitsthemen lesen Sie bitte hier:

Mehr zum Thema

Herz und Kreislauf
kurier.at, em  | 

Kommentare