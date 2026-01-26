Schon zwei Tage mit Haferflocken senken den Cholesterinspiegel

Wer Haferflocken in die Ernährung einbaut, kann schon innerhalb von zwei Tagen seinen Cholesterinspiegel senken. Das zeigt eine Studie der Universität Bonn, die in Nature Communications veröffentlicht wurde. Untersucht wurden Menschen mit metabolischem Syndrom – einer Kombination aus Übergewicht, Bluthochdruck sowie erhöhten Blutzucker- und Blutfettwerten.

Die Teilnehmenden ernährten sich zwei Tage lang kalorienreduziert und fast ausschließlich von Haferflocken. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe verbesserten sich ihre Cholesterinwerte deutlich. Selbst sechs Wochen später war der Effekt noch messbar. Eine wichtige Rolle scheint dabei das Darmmikrobiom zu spielen.

Insgesamt nahmen 32 Frauen und Männer an der Haferkur teil. Sie aßen an beiden Tagen jeweils 300 Gramm Haferflocken und nahmen dabei nur gut die Hälfte der üblichen Kalorien zu sich. Eine Kontrollgruppe erhielt ebenfalls eine kalorienreduzierte Diät, jedoch ohne Hafer.