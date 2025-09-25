Sind Cholesterinsenker gefährlich? 6 Fragen und die Antworten dazu

Von Ferdinand Heimbach Mit der Diagnose „erhöhte Cholesterinwerte“ können Betroffene häufig nicht wirklich etwas anfangen. Der Leidensdruck ist gering, da die Erkrankung meist symptomlos verläuft. Dabei können die erhöhten Blutfettwerte dramatische Folgen haben: Laut der Deutschen Herzstiftung ist das Risiko, in der Folge an Herz-Kreislauf-Problemen zu erkranken, um ein Vielfaches erhöht. Grund dafür ist die Arterienverkalkung, die die Blutgefäße verstopfen kann. Um dieses Risiko zu mindern, werden in der Regel Statine verschrieben. Doch um den Wirkstoff ranken sich viele Halbwahrheiten – und das, obwohl dem Arzneistoff eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit zugerechnet werden.

6 Fragen zu Cholesterinsenkern - eine Ärztin antwortet Anja Vogt, Ärztin für Innere Medizin und Leiterin der Stoffwechselambulanz/Lipoproteinapherese der Ludwig-Maximilians-Universität München, beantwortet sechs Fragen, wie Statine wirken und für wen sie die richtige Wahl sind. Wie genau wirken Statine im Körper? Statine wirken vor allem in der Leber, dem Organ, in dem Cholesterin vorrangig produziert und abgebaut wird. Die Statine werden dort in die Zellen aufgenommen, wo sie wiederum ein Enzym hemmen, das für die Produktion von Cholesterin mitverantwortlich ist. Wird dann weniger Cholesterin produziert, bemerkt die Leber das und reagiert. An der Zelloberfläche entstehen mehr Rezeptoren, über die die Leber vermehrt Cholesterin aus dem Blut in die Zellen aufnimmt und verarbeitet. Insgesamt betrachtet sinken die Cholesterinwerte in der Folge also. Wer sollte Statine einnehmen? Grundsätzlich kann jeder von erhöhten Cholesterinwerten betroffen sein, da diese auch erblich weitergegeben werden können. Statine sollen also vor allem von Personen mit einem hohen und sehr hohen kardiovaskulären Risiko eingenommen werden. Das umfasst alle, die eine Arterienverkalkung haben oder schon einen Herzinfarkt hinter sich haben und ein hohes Risikoprofil haben, zum Beispiel bei hohem LDL-Cholesterin oder Diabetes mellitus. Grundsätzlich braucht man ein gesundes Rezeptor-System, um sich selbst vor erhöhten Cholesterinwerten zu schützen. Dieses System ist bei manchen jedoch von Geburt an gestört, was die Cholesterinwerte ansteigen lässt. Dann wirken Statine nicht so gut, es gibt aber andere Medikamente, die man einnehmen kann. Wenn das Rezeptor-System so stark gestört ist, dass die Statine gar keine Wirkung haben, gibt es jedoch kaum Präparate, die man nutzen kann. Gibt es ein bestimmtes Alter, ab dem man Statine einnehmen sollte? Erhöhte Cholesterinwerte können ein einjähriges Kind genauso treffen wie einen 25-jährigen Sportler. Es gibt nicht das eine Alter, ab dem Statine empfohlen sind.

Fakten Werte

Schätzungen zufolge haben 1,1 Millionen Österreicher zu hohe Cholsterinwerte. HDL versus LDL

Das gute High density Lipoprotien (HDL) transportiert überschüssiges Cholesterin von der Peripherie, etwa den Gefäßwänden, in die Leber, wo es abgebaut wird. Schädliches Low densisity lipoprotein (LDL) transportiert es in die Peripherie wo es abgelagert wird. Der Cholesterinspiegel sollte unter 200 mg/dl liegen, LDL unter 116 mg/dl. Todesfälle

8,2 Prozent aller Todesfälle in Österreich sind auf erhöhte Cholesterinwerte zurückzuführen. Das ergab eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS).