China: Erster Todesfall durch mysteriöse Lungenkrankheit

Seit Tagen sorgt eine rätstelhafte neue Lungenkrankheit in China für Aufregung. Nun ist ein Patient an dem Virus gestorben. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan berichtete, sind außerdem sieben Patienten in einem kritischen Zustand. Insgesamt sei bei 41 Erkrankten das neuartige Coronavirus festgestellt worden, das als Auslöser gilt.

Nach offiziell unbestätigten Medienberichten in Hongkong soll es sich bei dem gestorbenen Patienten um einen 61-jährigen Mann handeln, der auch an Krebs und einer chronischen Lebererkrankungen gelitten habe. Der Mann war wie die meisten anderen Patienten ebenfalls auf dem Markt, der als Ursprungsort der Krankheit gilt.