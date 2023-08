Chemikalien für die Ewigkeit: Sollen sie verboten werden?

Schmutzabweisende Bezüge, Reinigungsmittel, wasserabweisende Kleidung: Dafür werden PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) verwendet – chemische Verbindungen, die wegen ihrer Langlebigkeit „Ewigkeitschemikalien“ genannt werden.

„Sie werden schon seit den 40er-Jahren in vielen Verbrauchermaterialien verwendet“, sagt Julia Derx, Assistenzprofessorin am Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der TU Wien, in der neuesten Ausgabe des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ auf KURIER.TV. Die Sendung entsteht in Kooperation mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF. „Sie haben für viele industrielle Zwecke günstige Eigenschaften. Die andere Seite ist, dass sie sehr langlebig sind.“ Der Mensch könne sie dann über die Luft, Wasser und Lebensmittel aufnehmen.