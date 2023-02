Cannabis-Legalisierung in den USA: Insgesamt nicht mehr Psychosen

Aus den USA liegt eine riesige Studie mit den Daten von fast 64 Millionen Menschen in 50 Bundesstaaten zu den Auswirkungen von legalisiertem Cannabiskonsum vor: Die mehr oder weniger starke Freigabe von Cannabis führte dort zu keinem signifikanten generellen Anstieg der Rate an Psychosen.

Dass häufiger Cannabiskonsum psychotische Erkrankungen, vor allem Schizophrenie, auslösen kann, ist seit langem bekannt. "Unter schwedischen Heeresrekruten, die man 1969 bis 1983 beobachtete (...) fand man bei Personen mit starkem Cannabisgebrauch ein dreimal höheres Schizophrenierisiko als bei Cannabis-Abstinenten", schrieben vor kurzem Holly Elser und ihre Co-Autoren in der Studie in JAMA Network Open. In den USA schätze man, dass im Jahr 2019 rund 48 Millionen Menschen über zwölf Jahren zumindest einmal Cannabis konsumiert hätten.

Legalisierung

Die Wissenschafter wollten die Auswirkungen der zum Teil dramatischen Veränderungen in der Drogen-Gesetzeslage in den Vereinigten Staaten aufarbeiten: "Im Juni 2022 war medizinischer Cannabisgebrauch in 38 Bundesstaaten legal, 19 Bundesstaaten erlaubten Verwendung als Freizeitdroge. Mit der Legalisierung ist der Preis deutlich gefallen. Gleichzeitig hat die durchschnittliche THC-Konzentration von pflanzlichem Cannabis von vier Prozent im Jahr 1996 auf 17 Prozent im Jahr 2017 stark zugenommen."

In der Studie wurden die rechtlichen Gegebenheiten rund um die Droge mit den Informationen über die Häufigkeit von psychotischen Krankheitsbildern in Korrelation gesetzt. Das betraf rund 63,7 Millionen Menschen (51,8 Prozent Frauen) und umfasste mehr als zwei Milliarden Monate an Lebenszeit.