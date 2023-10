Studie: Jeder dritte Arbeitnehmer hatte schon ein Burnout

Burnout kommt häufig vor als Stress

Die Umfrage stellte heraus, dass in allen Ländern mehr Arbeitnehmer über Burnout am Arbeitsplatz berichteten (62,4 % waren davon betroffen) als über Stress (53,9 %). Mitarbeitende in der Schweiz meldeten die höchste Burnout-Rate, wo mehr als zwei Fünftel davon betroffen waren (43 %). Das sind 10 % mehr als bei denen in Deutschland, die den niedrigsten Wert meldeten,

Obwohl sich mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer bei der Arbeit gestresst fühlen und sechs von zehn unter Burnout leiden, hat nur jeder Dritte aus diesem Grund Krankenzeit beantragt. Arbeitnehmer im Alter von 35 bis 54 Jahren waren die Altersgruppe, die dies am häufigsten tat.

Bei Stress zeigen sich Unterschiede unter den Geschlechtern

Es zeigte sich, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress reagieren. Laut Studienauswertung erlebten Männer mit 55 Prozent häufiger arbeitsbedingten Stress - etwa eine hohe Arbeitslast oder Zeitdruck durch Fristen - als Frauen (53 %). Allerdings berichteten mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts, dass sie Stress am Arbeitsplatz haben. Schweizer Arbeitnehmer empfinden dies häufiger als Arbeitnehmer aus Deutschland und Österreich.

