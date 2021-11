Brustkrebs beim Mann ist immer noch ein Tabu

Auch bei Robert Glattau wurde die Veranlagung nachgewiesen. Er fiel nach der Diagnose zunächst in ein tiefes Loch. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe mich abgekapselt.“ Nach einer Operation, bei der der Tumor entfernt wurde, erhielt er Chemotherapie und ließ sich beide Brüste entfernen. „Die Alternative wäre eine noch engmaschigere Kontrolle gewesen – das wollte ich mir ersparen.“ Die dadurch bedingten optischen Veränderungen, etwa keine Brustwarzen mehr zu haben, lassen viele an dem Eingriff zweifeln, Glattau sind sie egal. Er engagiert sich im Netzwerk „Männer mit Brustkrebs e. V.“ und möchte Betroffenen eine Stütze sein.

Geringere Lebenserwartung

„Statistisch haben Männer mit Brustkrebs eine geringere Lebenserwartung als Frauen – nicht, weil der Krebs ein anderer ist, sondern weil er zu spät erkannt wird. Ich will mit gutem Beispiel vorangehen“, so Glattau. Die Erfahrung von Christian Singer zeigt zudem: Männer halten sich oft weniger gut an Therapie und Nachsorge. „Vielen fällt schwer, dass in den Einrichtungen wie Reha-Heimen oder bei Kontrollen überwiegend Frauen sind. Männer werden da ehrlicherweise diskriminiert“, meint Singer. Insbesondere aufgrund von Nebenwirkungen wie Libidoverlust und Hitzewallungen brechen einige die Therapien ab. Robert Glattau musste fünf Jahre ein Medikament nehmen, das ihn „schwitzen ließ wie einen Rasensprenger“. Heute gilt er aber als geheilt und möchte anderen Mut machen, dranzubleiben.