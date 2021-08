Brite hetzte gegen Impfung, dann starb er an Corona

Auf seinen Social-Media-Profilen machte David Parker in den vergangenen Monaten ordentlich Stimmung gegen die Corona-Impfung. Der 56-jährige Besitzer eines Nachtklubs mokierte sich unter anderem über Menschen, die den "experimentellen" Impfstoff erhalten hatten, und verbreitete Verschwörungserzählungen über die Pharma-Industrie. Am Montag wurde ihm seine Einstellung zum tödlichen Verhängnis: Der Brite starb im Darlington Memorial Hospital an den Folgen einer Corona-Infektion. Laut Daily Mail hatte er keine Vorerkrankungen.

Wenige Wochen vor seiner Ansteckung hatte Parker auf seinem Facebook-Profil das Foto eines Anti-Lockdown-Protests in London geteilt und mit dem Wort "brilliant" kommentiert. Außerdem postete er das Bild eines Mannes mit Alu-Hut und schrieb dazu: "Wenn du realisierst, dass dein Hut weniger Aluminium enthält als eine Impfung". Er wolle Informationen teilen, die die klassischen Medien verschweigen, so Parker.