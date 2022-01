Brennnessel: Was die "Heilpflanze des Jahres 2022" alles kann

Wer die Brennnessel selbst ernten will, sollte zwar Handschuhe tragen, kann jedoch zusätzlich Folgendes ausprobieren: Die Pflanze brennt nicht, wenn man von unten nach oben an ihr entlang streicht und die Blattoberseiten nicht berührt.

Im Frühjahr geerntet können die frischen Triebspitzen auch als Alternative zu Spinat gedämpft werden und sind damit ein hervorragender Lieferant der Vitamine A und C, ebenso Eisen und Kalzium. Nur einen Nachteil haben sie mit dem Spinat gemein: Sie fallen bei der Zubereitung in sich zusammen – es braucht also viele davon. mz