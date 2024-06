Österreichischer Borreliose-Impfstoff rückt näher an eine Zulassung

Das Vakzin mit der Kurzbezeichnung VLA15 war in einer Zulassungsstudie der Phase II sicher, wurde gut vertragen und hat eine robuste Antikörperantwort gegen die sechs häufigsten Borreliose-Varianten hervorgerufen, heißt es in einem Fachartikel, der im Journal Lancet Infectious Diseases erschienen ist. VLA15 ist der derzeit weltweit einzige Borreliose-Impfstoff in klinischer Entwicklung. "Das Vakzin wirkt gegen das Protein OspA, das im Verdauungstrakt der Zecke aktiviert wird, wenn Blut dazukommt. Es führt dazu, dass die Borrelien durch die Darmwand der Zecke in ihre Speicheldrüsen gelangen und von dort in die Blutbahn des Wirten. Das Faszinierende an dem Impfstoff und auch an vorhergehenden Entwicklungen ist, dass sie in der Zecke wirken, sodass das Bakterium den Verdauungstrakt gar nicht erst verlassen kann", betont Markus Zeitlinger, Klinischer Pharmakologe an der MedUni Wien.