Bluthochdruck: Bloß eine Frage der Stressbewältigung?

Stress als Treiber eines zu hohen Blutdrucks

Neben biologischen Risikofaktoren, Bewegungsmangel und hohem Salz- und Alkoholkonsum gilt auch Stress als Mitverursacher eines zu hohen Blutdrucks. Die Vielfalt an Entspannungsmethoden ist allerdings enorm. Um zu ermitteln, welche bei Bluthochdruck – oder Vorstufen davon – am günstigsten sein könnten, schlossen die Fachleute insgesamt 182 Studien zum Thema in eine Meta-Analyse ein.

Es zeigte sich: Die meisten Entspannungstechniken hatten in einem dreimonatigen Zeitraum tatsächlich Effekte auf den Bluthochdruck Betroffener, schreiben die Autorinnen und Autoren im British Medical Journal.

Verglichen mit einer passiven Vergleichsgruppe – Personen, die keine Entspannungsübungen durchführten, auf einer Warteliste standen oder die übliche Versorgung bei Bluthochdruck erhielten – senkten Achtsamkeitstechniken den systolischen Blutdruck in der übenden Teilnehmergruppe am deutlichsten.

Darauf folgen Entspannungstechniken, wie Tai-Chi, Yoga, Meditation und Atemübungen. Auch Musik, progressive Muskelentspannung und Psychotherapie senkten den systolischen Blutdruck, wobei alle Reduktionen im moderaten Bereich lagen. Auch der diastolische Wert wurde von den Maßnahmen günstig beeinflusst.