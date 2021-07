Blick in kleinste Zellstrukturen: Krankheitsursachen auf der Spur

Das Problem, mit dem Forscherteams kämpfen, ist, dass sie von vielen Proteinen zwar die Sequenz der Aminosäuren kennen, aus denen sie bestehen, aber nicht die Architektur, also die 3D-Struktur des Proteins. Unter der Leitung der University of Washington in Seattle (USA) hat ein internationales Team, dem auch Forscher aus Graz angehören, eine auf Deep-Learning basierende Methode für Proteinmodellierung entwickelt und getestet. Sie kann Proteinstrukturen und Proteinbindungen mithilfe eines neuronalen Netzwerkes aus einer Aminosäuresequenz vorhersagen. Mithilfe von "RoseTTAFold" konnten die Forschenden an der Uni-Graz zwei bisher unbekannte Proteinstrukturen entschlüsseln.