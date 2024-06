Birkenzucker: Süßstoff Xylit mit erhöhtem Herzproblem-Risiko verbunden

Xylit verbessert Textur, Feuchtigkeit und Haltbarkeit von Produkten, ohne einen Nachgeschmack wie andere Süßstoffe zu hinterlassen. In der Lebensmittelindustrie wird der Birkenzucker, wie Xylit vielfach auch genannt wird, geschätzt. Beworben wird Xylit oft als "natürlicher Süßstoff", weil er in geringen Mengen auch in Obst oder Gemüse vorkommt und vom Körper produziert werden kann.

Künstliche Süßstoffe wie Xylit werden von Gesundheitsbehörden der USA und auch der Europäischen Union als "Generally Recognized as Safe" (GRAS), "Generell als sicher anerkannt", eingestuft. Ihr Einsatz wird etwa auch für Personen empfohlen, die an Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden.

Außerdem soll Xylit einigen Untersuchungen zufolge eine karieshemmende Wirkung haben. Daher wird der Süßstoff nicht nur als Ersatz für Zucker, sondern auch als zusätzliches Mittel gegen Karies vermarktet, etwa als Zusatz von Zahncremes, Lutschtabletten oder Kaugummis.

Xylit mit erhöhtem Risiko für Blutgerinnsel verbunden

Marco Witkowski, Kardiologe an der DHZC-Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am Charité-Campus Benjamin Franklin, hat während eines mehrjährigen Forschungsaufenthalts an der Cleveland Clinic in Ohio, USA, untersucht, ob der Konsum von Xylit das Risiko für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und für Schlaganfälle erhöht.

Dazu wurden zunächst Blutproben von insgesamt mehr als 3.300 Herz-Kreislauf-Patientinnen und -Patienten analysiert. Diese Personen wurden daraufhin über einen Zeitraum von drei Jahren beobachtet. In diesem Zeitraum kam es bei Betroffenen mit hohen Xylit-Konzentrationen im Blut signifikant häufiger zu Schlaganfällen, sogenannten "kardialen Ereignissen" wie einem Herzinfarkt oder zu einem Todesfall.