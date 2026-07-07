Bill Kaulitz bringt Kater-Mittel nach Österreich: Hilft es wirklich?

„Party hard, recover smart“ – mit diesem Slogan wird ein neues Nahrungsergänzungsmittel des Tokio-Hotel Sängers Bill Kaulitz beworben, das ab 14. Juli in allen österreichischen dm-Filialen sowie im dm-Online-Shop erhältlich ist. Das Supplement enthält Magnesium, Kalium, Natrium, Chlorid, Cholin und die Aminosäure L-Tryptophan. Laut Hersteller soll es zur Regeneration nach sportlicher Belastung, langen Tagen oder wenig Schlaf beitragen. Der Slogan und die Inhaltsstoffe suggerieren zudem eine bessere Regeneration nach Alkoholkonsum. Kaulitz war nach eigenen Angaben von Beginn an in Konzeption und Entwicklung eingebunden. „Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, dass es die BillPill™ jetzt endlich auch in Österreich gibt. Wer mich kennt, weiß: Mein Motto ist ‚The party has arrived‘ und ich wollte ein Supplement, was perfekt zu mir und zu meinen Lebe-Mäusen da draußen passt! Kein Quatsch, sondern etwas, was wirklich hilft, wenn die Nacht mal wieder lang war und die Party länger ging als geplant“, wird Kaulitz in einer Aussendung zitiert.

Der Körper brauche Phasen der Erholung und die richtigen Nährstoffe, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. Das Nahrungsergänzungsmittel greife diesen Bedarf auf und kombiniere Elektrolyte mit ausgewählten Inhaltsstoffen, die zur Unterstützung des Mineralstoffhaushalts beitragen. Eine Packung mit 48 Kapseln kostet 14,95 Euro. Die täglich empfohlene Dosis beträgt 4 Kapseln. „Biologisch nicht wirklich plausibel“ Die österreichische Forscherin Sophie Imhof, die derzeit in New York zu Alterungsprozessen und neurologischen Erkrankungen forscht und auf Instagram und TikTok über Gesundheitsmythen aufklärt, widmete der BillPill ein eigenes Video und bespricht darin mit gewohnt österreichischem Schmäh die einzelnen Inhaltsstoffe der Kapseln. „Es geht darum, den Hangover besser tolerieren zu können. Was man weiß ist, dass chronischer Alkoholkonsum mit einem niedrigen Cholinlevel korrelieren kann. Das ist ganz wichtig für die Leber, um das Fett richtig abtransportieren zu können. Das Ding ist nur, wenn du einmal trinkst, und ich hoffe ja nicht, dass hier jetzt chronischer Alkoholkonsum glorifiziert wird oder irgendwie suggeriert wird, weil wenn du einmal trinkst, dann ist dein Cholin wahrscheinlich nicht so niedrig, dass du Cholin supplementieren musst“, sagt sie etwa im Video. Zudem gebe es selbst für Patientinnen und Patienten mit niedrigen Cholinlevels nur begrenzt Studien, die zeigen, dass ein Zuführen von Cholin zu einer besseren Leberfunktion führt. Imhof: „Das heißt, bei einmaligem Alkoholkonsum dann Cholin zu supplementieren, ist biologisch nicht wirklich plausibel.“ Alkohol wird in der Leber abgebaut und kann dort zu Fetteinlagerungen führen (Fettleber). Cholin spielt eine Rolle beim Abtransport dieser Fette aus der Leber. Studien zeigen, dass Cholinmangel die Entstehung einer Fettleber begünstigen kann, allerdings gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Cholin-Supplemente nach Alkoholkonsum oder bei Katersymptomen helfen. Die Leber nutzt zwar Cholin beim Alkoholabbau, doch ein Supplement ersetzt weder ausreichend Schlaf noch gleicht es die schädlichen Effekte von Alkohol aus.

Elektrolyte gegen Dehydrierung Ebenfalls enthalten sind Elektrolyte wie Magnesium, Natrium und Chlorid. „Elektrolyte können dabei helfen, der Dehydrierung entgegenzuwirken, die passieren kann, wenn wir zu viel Alkohol trinken. Je nach Dosis kann es aber auch sein, dass es den Körper überhaupt nicht juckt, was du dann da zuführst“, sagt Imhof im Video. In der vom Hersteller empfohlenen Tagesdosis der „BillPill“ (4 Kapseln) sind beispielsweise 87 mg Magnesium enthalten. Zum Vergleich: Der Tagesbedarf Magnesium liegt laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung bei gesunden Erwachsenen bei 300 bis 350 mg. Bei Personen mit hoher mentaler oder körperlicher Belastung ist der Bedarf auf 350 bis 400 mg erhöht. Laut DGE wird dieser Wert durch eine ausgewogene Ernährung problemlos gedeckt. 4 Kapseln der BillPill decken etwa 25 bis 30 Prozent des Tagesbedarfs.