Aus für Farben: Gibt es noch unbedenkliche Tätowiermittel?

Seit dem 4. Jänner sind viele Inhaltsstoffe in Tätowiermitteln und Permanent Makeups in der EU nur mehr beschränkt erlaubt. Das betrifft vor allem Farben – sie bestehen aus vielen Einzelsubstanzen, die eine gesundheitsschädliche Wirkung haben können. Einige Stoffe gelten als krebserregend, andere können zu Infektionen, Narbenbildung und allergischen Reaktionen führen. Bei manchen Tätowiermitteln, die für Spezialeffekte sorgen, etwa im Dunkeln leuchten, ist unklar, was sie überhaupt enthalten und welche Langzeitfolgen sie haben können. Was heißt die neue EU-Regel für bereits Tätowierte und welche Mittel sind unbedenklich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.