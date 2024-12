Die Kraft des Atmens

Entspannung oder EnergieBreathwork könne Entspannung bringen, es beeinflusse das Nervensystem, die Körpermechanik und den Stoffwechsel.

Die Auswirkungen wurden auch in verschiedenen Studien untersucht. So belegte etwa eine solche, dass bei Meditation und Atemarbeit das so genannte "Default Mode Network" des Gehirns (aktiviert etwa bei intro-spektiven Aufgaben und Selbstreflexion) wirkt. Die Aktivität dieser Hirnregion bei Personen, die regelmäßig Atemarbeit praktizieren, nahm ab, was grob übersetzt dazu führt, dass weniger nachgedacht ergo gegrübelt wird – und dadurch mehr Raum für Entspannung entsteht.

In einer anderen Untersuchung wurde darüber hinaus die erhöhte Aktivität des sympathischen Nervensystems festgestellt, das den Körper auf körperliche und geistige Leistungen vorbereitet. Denn die Wirkung von Atemarbeit geht in zwei diametrale Richtungen: Entspannung – aber auch Energie. "Bei Müdigkeit hilft es etwa, fünf schnelle und volle Atemzüge zu nehmen", so Meierzedt. "Dadurch ändert sich der pH-Wert im Blut, es wird kurzfristig Energie frei und das macht wacher und fokussierter."