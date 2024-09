Tief Luft holen: Was beim Atmen passiert

Durch die Verkleinerung der Lunge entsteht ein Überdruck und die Luft in deinen Lungen wird dabei ausgepresst. Damit du selbst beobachten kannst, was beim Atmen passiert, bauen wir jetzt ein kleines Lungenmodell .

Immer wenn sich das Zwerchfell zusammenzieht – das passiert ganz von alleine – kann sich die Lunge ausbreiten und Luft aufnehmen. Bei diesem Vorgang entsteht in deiner Lunge ein Unterdruck, der die Luft quasi durch deine Nase oder deinen Mund einsaugt. Wenn du nun wieder ausatmest, entspannt sich das Zwerchfell und die Lunge zieht sich wieder zusammen.

Jeden Tag atmest du circa 20.000-mal ein und aus. Wenn du deine Hand auf die Brust legst, merkst du, dass diese sich beim Einatmen hebt und größer wird. Beim Ausatmen senkt sich dein Brustkorb wieder und wird kleiner. Tatsächlich breitet sich die Lunge beim Einatmen aus. Allerdings kommt diese Bewegung nicht von der Lunge selbst, sondern ein Muskel in deinem Körper leistet dafür die Arbeit: das Zwerchfell. Es befindet sich direkt unter deinen beiden Lungenflügeln und trennt die Brusthöhle von der Bauchhöhle.

Dafür nimm einen durchsichtigen Plastikbecher, einen kleinen und einen großen Luftballon, Klebeband, Schere und ein Werkzeug, mit dem du ein Loch bohren kannst.

Aus dem Becher bauen wir unseren Brustkorb. Dafür bohre in den Boden des Bechers ein kleines Loch. Dieses Loch soll gerade so groß sein, dass der Hals des kleineren Luftballons von innen nach außen durchgesteckt werden kann. Klebe das Mundstück des Ballons sicherheitshalber noch außen am Boden fest, damit es gut hält.