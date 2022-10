Antibiotika: „Niemand muss sich im Moment ernsthaft Sorgen machen“

„Derzeit kein Thema“

Weniger dramatisch als in Deutschland sei derzeit die Situation bei Antibiotika gegen Harnwegsinfektionen. Mursch-Edlmayr: „Das ist in Österreich derzeit kein Thema.“ Die eigens gegründete Arbeitsgemeinschaft für Lieferengpässe konnte bisher auf jeden Engpass schnell reagieren. Und auch in den Apotheken der Spitäler „gibt es viel zu tun“.