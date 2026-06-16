Studie: Allergie muss kein Lebenslang-Urteil sein

Einmal eine Allergie entwickelt zu haben, muss kein lebenslanges Schicksal sein. Das belegt eine wissenschaftliche Reihenuntersuchung von Wiener Experten. Vor allem bei über 60-Jährigen kann eine Sensibilisierung gegen bestimmte Allergene auch wieder verschwinden. Die Wissenschafter, vor allem vom Ludwig Boltzmann Institut für Lungengesundheit um Robab Breyer-Kohansal, analysierten über einen längeren Zeitraum hinweg Daten aus der Wiener LEAD-Studie, einer Langzeit-Epidemiologie-Untersuchung. " Allergische Sensibilisierung gilt traditionell als stabiles Merkmal, obwohl Studien nahelegen, dass sie im Laufe des Lebens variieren kann", schrieben die Wissenschafter jetzt in der Fachzeitschrift "Clinical and Translational Allergy". Ziel der Untersuchung sei es deshalb gewesen, über einen längeren Zeitraum hinweg die Häufigkeit von allergischer Sensibilisierung in einer Personengruppe aus der Allgemeinbevölkerung und eventuelle zeitliche Änderungen zu analysieren. Insgesamt standen die Informationen von 5.046 Personen, die sich dreimal im mittleren Zeitabstand von jeweils etwas mehr als vier Jahren sogenannten Haut-Pricktests auf Allergien unterzogen hatten, zur Verfügung.

Dabei zeigte sich, dass Allergien kein lebenslanges Problem sein müssen. "Von den 5.046 Personen mit entsprechender Beobachtung und vorliegendem Haut-Pricktest (SPT) bei allen drei Visiten blieben 54,4 Prozent stabil nicht sensibilisiert, 30,6 Prozent hingegen stabil sensibilisiert, bei 5,6 Prozent kam es zu einem Verschwinden der Sensibilisierung, bei 4,8 Prozent trat die Sensibilisierung neu auf. 4,6 Prozent der Probanden hatten fluktuierende Ergebnisse", schrieben die Wissenschafter.