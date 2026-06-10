Muss die Katze weg, wenn das Kind Asthma hat?

Sie schläft am Fußende des Betts, liegt auf dem Sofa, streicht um die Beine und gehört zur Familie. Und dann bekommt das Kind Asthma. Für viele Eltern beginnt damit eine belastende Abwägung: Darf die Katze bleiben? Oder verschlechtert sie die Erkrankung?

Katzen gelten seit Langem als mögliche Auslöser allergischer Beschwerden. Ihr wichtigstes Allergen, Fel d 1, findet sich unter anderem in Speichel, Hautschuppen und Fell. Es verteilt sich leicht in Innenräumen und wird auch über Kleidung weitergetragen. Deshalb können Katzenallergene nicht nur in Haushalten mit Katze vorkommen, sondern auch in Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Wohnungen, in denen gar keine Katze lebt.

Gerade bei Kindern mit Asthma und Allergien liegt der Verdacht trotzdem nahe: mehr Katze, mehr Beschwerden. Doch eine neue große Registerstudie des Karolinska Instituts in Schweden, veröffentlicht in Frontiers in Allergy, kommt zu einem weniger eindeutigen Ergebnis. Die Forschenden fanden bei Kindern mit bereits bestehendem Asthma und Allergien keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Katzenexposition und schlechteren Asthmawerten.

Mehr als 30.000 Kinder mit Asthma untersucht

Für die Studie wertete das Forschungsteam schwedische Gesundheits-, Sozial- und Qualitätsregister aus. Eingeschlossen wurden 30.277 Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahren, die eine gesicherte Asthmadiagnose und eine Allergie hatten. Alle Kinder waren in den zwei Jahren vor der Untersuchung wegen Asthma medizinisch erfasst worden.

Ob ein Kind im Haushalt einer Katze ausgesetzt war, wurde über den Eintrag der Eltern im schwedischen nationalen Katzenregister bestimmt. Insgesamt lebten 2.862 Kinder, also 9,4 Prozent der Studiengruppe, in einem Haushalt mit Katze.

Die Forschenden untersuchten anschließend, ob sich im Zeitraum 2023 bis 2024 Unterschiede zeigten: bei Asthmaanfällen, bei mittelschwerem bis schwerem Asthma, bei der Lungenfunktion und bei der Asthmakontrolle.