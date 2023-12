Pirola-Variante: Österreich erlebt heftigste Corona-Welle bisher

Man merkt es im Büro, in der eigenen Familie, sogar in der U-Bahn. Derzeit sind besonders viele Menschen in Österreich krank. Vergangene Woche waren rund 42.000 Menschen mit Covid krankgeschrieben. Und das ist nur die bestätigte Zahl, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.

Das Abwassermonitoring zeigt sogar, die aktuelle Corona-Welle ist so hoch wie nie. Noch nie seit Ausbruch der Pandemie gab es so viele Corona-Infektionen. Durch die Analyse des Abwassers ist auch klar, warum es derzeit so viele Menschen erwischt: Pirola ist eine neue Variante von Omikron.

Am stärksten ist Wien und Niederösterreich betroffen, aber auch die anderen Bundesländer sind nicht verschont.

➤ Mehr lesen: Warum ist die derzeitige Welle so heftig?