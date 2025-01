Neue Abnehmmedikamente: Ihre überraschenden Nebenwirkungen

„Es geht also fast zu schnell dafür, dass die Reduktion der Infarkte rein auf den Gewichtsverlust zurückzuführen ist. Die Vermutung ist, dass rund ein Drittel dieser positiven Auswirkungen auf die Herzgesundheit durch die Gewichtsabnahme zu erklären ist, zwei Drittel aber durch eine darüber hinausgehende Reduktion von Entzündungsprozessen im Körper“, sagt Sourij. Denn diese begünstigen die Entstehung von Atherosklerose und Gefäßverschlüssen.

Alzheimer: Untersucht werden mögliche positive Effekte in der Alzheimer-Therapie. "Diese Medikamente wirken direkt auf die Gehirnzellen in gewissen Hirnregionen, das mag einen Effekt haben, aber welchen genau, das versuchen wir erst zu verstehen", sagt Sourij. Auch hier könnte die Reduktion von Entzündungsprozessen eine Rolle spielen. "Aber momentan reihe ich die Alzheimer-Daten noch deutlich hinter die Herzgefäßdaten."

Schlafapnoe: Hier verbessern sich die Symptome deutlich. "Zu Tirzepatid gibt es gute Studiendaten." Dass es zu einer Reduktion von Atemaussetzern kommt, dürfte mit der Gewichtsreduktion zu tun haben: Wenn das Gewicht deutlich reduziert wird, werden die Atemwege nicht so leicht verlegt.

Sucht: Hinweise gibt es auch, dass das Verlangen nach Alkohol reduziert wird. "Dies könnte erklären, warum einige Patienten, die wegen eines Typ 2-Diabetes oder wegen Gewichtsproblemen mit Semaglutid oder anderen GLP-1-Agonisten behandelt werden, nicht nur weniger essen. In den sozialen Medien berichten Patienten, dass sie das Interesse am Alkohol verloren hätten", berichtet das deutsche Ärzteblatt.