Abnehmspritze: Nach Absetzen nahmen Patienten laut Studie wieder zu

Moderne Medikamente, die in den Stoffwechsel eingreifen und damit auch Sättigungsgefühle beeinflussen, sind eine der großen Hoffnungen in der Behandlung von schwerer Fettleibigkeit. Bisher sind nur wenige Arzneien in diesem Segment von den Gesundheitsbehörden zugelassen.

Tirzepatid ist bisher etwa in den USA für die Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen, in der EU nicht. Bei uns kann es unter dem Namen "Mounjaro" bisher nur in bestimmten Fällen von Diabetes Typ 2 verwendet werden. Tirzepatid gilt als noch effektiver als der Wirkstoff Semaglutid ("Wegovy"), der hierzulande oft gemeint ist, wenn es um Abnehmspritzen geht. Ähnlich wie bei Semaglutid-Präparaten sollen Patientinnen und Patienten zusätzlich eine Diät halten und ausreichend körperlich aktiv sein.

Nun mehren sich in der Forschung allerdings die Hinweise auf einen Jo-Jo-Effekt nach dem Absetzen. Bei dem Wirkstoff Tirzepatid zeigte sich bei Patienten eine deutliche Gewichtszunahme, wenn sie nach 36-wöchiger Einnahme des Präparats nur noch ein Scheinmedikament erhielten. Das berichtet ein Forschungsteam im Journal Jama.

