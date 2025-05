Abnehm-Medikamente: Was passiert, wenn Normalgewichtige zur Spritze greifen

Abnehmen fällt oft schwer – das weiß jeder, der schon einmal eine Diät versucht hat. Umso verlockender erscheint ein Medikament, das innerhalb eines Jahres bis zu 20 Prozent des Körpergewichts schmelzen lässt. Die Präparate Saxenda, Wegovy und Mounjaro – bekannt als "Abnehmspritzen" – wurden für Menschen mit Adipositas entwickelt. Zugelassen sind sie bei einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 kg/m², beziehungsweise ab 27 kg/m², wenn gewichtsbedingte Erkrankungen vorliegen. Aber auch immer mehr Menschen, die nur ein paar Kilo verlieren möchten, interessieren sich für die Medikamente.

In den USA feiern Hollywood-Stars sogar Partys, auf denen das Diabetes-Medikament Ozempic mit demselben Wirkstoff wie einige Abnehmspritzen offen herumgereicht wird. Einzelne Promis, darunter Elon Musk, sprachen öffentlich darüber, dass sie die Medikamente nutzen. Kürzlich machte der deutsche Comedian Oliver Pocher bekannt, dass er mithilfe eines Abnehmmedikaments 14 Kilogramm abgenommen hat. Die New York Times berichtet, dass viele Frauen zwischen dem Kauf ihres Hochzeitskleides und der Hochzeit so stark an Gewicht verlieren, dass ihr Kleid um mehrere Größen angepasst werden muss. So käme es nun häufiger vor, dass ein Kleid in Größe 44 ein paar Monate später auf Größe 38 umgeschneidert werden muss, heißt es im Artikel.