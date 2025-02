Abnehmmedikamente: Auch Ärzte erschlanken, zumindest in den USA

Für manche ist es ein offenes Geheimnis, dass neben Prominenten wie Elon Musk oder Kelly Osbourne auch immer mehr Ärzte zu den neuen Abnehmmedikamenten greifen – zumindest in den USA. Laut einem Bericht der New York Times falle auf Kardiologenkonferenzen und Diabetestagungen auf, dass einige plötzlich deutlich an Gewicht verloren hätten. „Wir sitzen beim Abendessen und schieben nach der Hälfte der Mahlzeit gleichzeitig unsere Teller weg. Wir sehen uns an, lachen und sagen: 'Du auch?‘“, wird etwa Michael Gibson, ein Kardiologe an der Harvard Medical School, zitiert.