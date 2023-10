Zusammen abnehmen ist leichter? Studie kann das nicht bestätigen

Wenn der eine nascht, kommt der andere auch in Versuchung. Viele Paare versuchen deshalb gemeinsam abzunehmen, um sich gegenseitig zu motivieren, sich an die Diät zu halten. Zwei Verhaltensforscherinnen sind nun der Frage nachgegangen, ob gemeinsames Abnehmen auch tatsächlich öfter zum Erfolg führt. Die überraschenden Ergebnisse haben sie im Journal of Behavioral Medicine veröffentlicht.

Für ihre Studie konzentrierten sie sich vor allem auf die Eigenschaften der Selbstkontrolle und des "Grit" - der Fähigkeit, langfristige Ziele zu erreichen. 64 Paare machten ein halbes Jahr lang eine Diät, absolvierten Tests und ein halbes Jahr später gab es wieder eine Kontrolle der Erfolge.