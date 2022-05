Was ist Hepatitis?

Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die zu einer Vielzahl von Problemen führen kann, einschließlich Leberversagen und sogar Krebs, die beide tödlich sein können. Die Leber ist eines der wichtigsten Organe des Körpers, denn sie ist für die Reinigung des Blutes von allen Giftstoffen zuständig und spielt unter anderem auch eine Rolle beim Stoffwechsel und bei der Blutgerinnung.

Eine Vielzahl von Faktoren kann zu einer Hepatitis beitragen. Die häufigsten Hepatitis-Virenstämme sind A, B, C, D und E. Diese Viren verbreiten sich auf unterschiedliche Weise und unterscheiden sich in ihrer geografischen Verbreitung, ihren Symptomen (manche Menschen können asymptomatisch sein) und ihrem Schweregrad, aber sie alle verursachen Hepatitis. Impfstoffe können zur Vorbeugung einiger Stämme beitragen.

Hepatitis kann auch durch bestimmte Medikamente, Autoimmunkrankheiten und Alkohol verursacht werden.

In einigen Fällen, z. B. bei Kindern, ist die Ursache der Hepatitis nicht bekannt. Immerhin: Ein durch Hepatitis verursachtes Leberversagen bei Kindern kam bisher nicht vor. Mediziner sorgen sich jedoch über die plötzliche Zunahme der nicht diagnostizierten Hepatitis bei Kindern. Deshalb ergreifen immer mehr Länder Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Kinder.

Kein Virus

Bemerkenswert: Keines der Kinder, bei denen Hepatitis diagnostiziert wurde, war mit dem gewöhnlichen Hepatitis-Virus infiziert. Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, ständige Müdigkeit, Übelkeit und Unwohlsein, hohes Fieber, Gelbsucht, juckende Haut, grauer oder blasser Stuhl und dunkler Urin sind einige der häufigsten Symptome der Hepatitis.

Die Daten deuten zunehmend darauf hin, dass der plötzliche Anstieg schwerer Hepatitisfälle mit einer Gruppe von Viren, den so genannten Adenoviren, zusammenhängt.

In einer Teststichprobe von 53 Fällen war eine Infektion mit einem häufigen Hepatitis-verursachenden Adenovirus für etwa 75 % bzw. 40 Fälle verantwortlich. Außerdem wurde Covid-19 in 16 % der untersuchten Fälle gefunden.

Positiv zu vermerken ist, dass die Behörde bestätigte, dass es keinen Zusammenhang mit der Coronavirus-Impfung gibt, da keines der infizierten Kinder geimpft worden war.

Doch nicht nur in Großbritannien, auch in einigen anderen Ländern trat die Form von Hepatitis auf, wobei die Ursache nicht immer eindeutig ist.

Israel

Die 12 Fälle in Israel traten in den letzten vier Monaten auf - alle wurden stationär behandelt. Zwei der Kinder erlitten ein Leberversagen, so dass die Ärzte eine Lebertransplantation vornehmen mussten. Bei den anderen Kindern besserte sich der Zustand nach einer Steroidbehandlung rasch, und sie konnten aus den Krankenhäusern entlassen werden.

11 der 12 Kinder hatten sich im Jahr zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Eine der untersuchten Hypothesen ist, dass die Leberentzündung ein Symptom von Long Covid ist.

Japan

Die lokalen Behörden in Japan meldeten am 21. April einen Fall von akuter Hepatitis unbekannter Ursache bei einem Kind.

Nach Angaben des Ministeriums wurde der Patient in Japan sowohl auf das Coronavirus als auch auf ein Adenovirus negativ getestet - häufige Viren, die erkältungsähnliche Symptome oder Zustände wie Gastroenteritis verursachen können - und hat keine Vorgeschichte mit einer Lebertransplantation.

Kanada

Die kanadische Gesundheitsbehörde teilte am Dienstag mit, sie prüfe Berichte über schwere akute Hepatitis unbekannter Ursache bei Kleinkindern.

Schwere Hepatitis mit unbekannter Ursache ist kein neues Phänomen. Bei vielen der von den Ärzten untersuchten Fälle gab es keine eindeutige Diagnose, doch die relative Zunahme der Fälle in kurzer Zeit erfordert mehr Aufmerksamkeit.

Indien

Darüber hinaus wurden alle Hepatitis-Patienten, die in ein Krankenhaus in Indien eingeliefert wurden, einer retrospektiven Beobachtungsstudie und einer Nachuntersuchung unterzogen. Während der Delta-Welle entdeckten die Forscher einen Anstieg der Zahl solcher Hepatitisfälle. Kinder und Jugendliche ohne vorherige Lebererkrankung oder bekannte Ätiologie einer akuten Hepatitis entwickelten eine akute Hepatitis, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Infektion stand.

Hypothesen

Derzeit werden mehrere Hypothesen untersucht, warum die Zahl der Hepatitisfälle bei Kindern, die eine schwere Adenovirusinfektion durchgemacht haben, gestiegen ist.

Eine Theorie besagt, dass Kinder anfälliger für das Virus sind, weil sie während der Schließung weniger mit der Außenluft in Kontakt kommen, während andere glauben, dass es sich um eine Umwelt-, Toxin- oder Drogenexposition handeln könnte.

Andere behaupten, dass es sich um einen Vorläufer von Covid, eine gleichzeitige Infektion mit Covid oder eine völlig neue Krankheit handeln könnte. Weitere mögliche Erklärungen sind das Vorhandensein eines neuen Stammes des Adenovirus mit oder ohne die vorhandenen Kofaktoren. Und wie bereits erwähnt, wird in Israel die Hypothese getestet, dass die Leberentzündung ein Symptom von Long Covid ist.

Die Untersuchungen haben einen starken Zusammenhang zwischen der plötzlichen Zunahme von Hepatitis bei Kindern und einer Adenovirusinfektion ergeben, und die Untersuchung ist nun in die Phase der Ursachenforschung eingetreten.

Fast 300 Fälle

Nach Angaben der WHO wurden bis zum 5. Mai fast 300 Fälle von schwerer Hepatitis unbekannten Ursprungs in 20 Ländern gemeldet. Mehr als 14 Fälle wurden aus den Vereinigten Staaten gemeldet, und auch in den Niederlanden, Belgien, Rumänien, Frankreich, Norwegen, Italien, Irland, Dänemark, Israel und Spanien wurde eine ungeklärte Hepatitis gemeldet. Die WHO hat auch den Tod einer Person bestätigt.

Weltweit sind unter anderem Kinder im Alter von einem Monat bis sechzehn Jahren betroffen. Bislang mussten bei mehr als 17 Kindern Lebertransplantationen durchgeführt werden.