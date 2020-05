Ist Salz doch nicht so ungesund?

Wie viel Salz gesund ist, beschäftigt Mediziner seit Jahren. Zu viel erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und beeinträchtigt die Nierenfunktion. Kürzlich fanden deutsche und amerikanische Forscher aber Hinweise, dass ein hoher Salzkonsum nützen könnte.

Das Team der Universitäten Berlin und Nashville untersuchte dabei genauer, warum der menschliche Organismus überschüssiges Salz in der Haut speichern kann. Dass Kochsalz die Zahl der Immunzellen stark erhöht, ist schon länger bekannt. Mit modernsten bildgebenden Verfahren entdeckten die Forscher jetzt bei Patienten mit bakterieller Hautinfektion eine besonders hohe Salzkonzentration rund um die Wunde. Diese ging beim Einsatz von Antibiotika zurück.

In weiteren Laborversuchen mit Fresszellen aus dem Immunsystem von Mäusen stellten sie fest, dass die Zellen in hoher Salzkonzentration mehr bakterientötende Substanzen ausschütteten als andere. Daraufhin erhielt ein Teil der Test-Mäuse besonders salzreiche Nahrung. Mit dem Ergebnis, dass bei diesen Tieren eine wesentlich bessere Wundheilung ersichtlich war. In der Zeitschrift Cell Metabolism warnt Jonathan Jantsch, einer der Studienautoren, aber vor falschen Schlüssen. "Die Risiken überwiegen den Nutzen." Die Studie eröffne zwar einen neuen Blickwinkel. Wer zu viel Salz zu sich nehme, erhöhe aber weiterhin sein Risiko für Her-Kreislauferkrankungen.