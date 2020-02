NS-Kinderlandverschickung: "Rucksack voll ungeweinter Tränen"

Fünfzig Jahre nach der Verschickung, im Juni 1994, hat Walter Beckenbauer seine ehemaligen Weggefährten zu einem Heurigen in Oberlaa gebeten. 18 von achtzig, die er angeschrieben hat, wollten dabei sein. „Heute sind leider nicht mehr alle von uns mobil beziehungsweise am Leben.“

Die Rote Armee

Das Gehöft in der Tatra steht in einem dichten Wald, den die meisten als düster erlebt haben. Schon ein Monat später führt sie ihre Odyssee in den westslowakischen Kurort Pieštány. Von dort geht es aufgrund des Näherrückens der Roten Armee Anfang Juli 1944 mit der Bahn nach Maria Schmolln, wo sie in das Kloster des kleinen Orts bei Braunau ziehen. Im Mai 1945 machen sie in einer Villa in Seewalchen erste Bekanntschaft mit US-Soldaten. Im Oktober 1945 kehren die Letzten nach Wien zurück.

Die Erinnerungen an das Lagerleben sind größtenteils ident, nur teilweise widersprechen sie sich. Den militärischen Drill konnte keiner vergessen. Dieser geht weniger von den aus Wien mitgeschickten Lehrern aus als vom jeweiligen „LMF“.

Der „LMF“ ist der „Lagermannschaftsführer“. Er ist in der Regel älter als die Schüler, kam öfters aus Deutschland und war auch regimetreu.

Dieter Roth erinnert sich: „Wer sein Bett nicht ordentlich machte, dem riss der LMF gleich das Leintuch runter und warf es auf den Boden.“

"Absurdität des Lebens"

Die langen Märsche, das lautstarke Singen und die Lagerfeuerromantik wird mehrheitlich nicht als bedrohlich erlebt. Ganz im Gegenteil. Auch die Order des strammen Leiters, dass Buben nicht weinen, trifft die meisten nicht hart. Immerhin kennen sie diese schwarze Pädagogik aus dem eigenen Elternhaus.

Und doch gibt es Tränen, nicht immer für alle sichtbar. Einer der ehemaligen Klassenkameraden, der nur selten zum Treffen kommt und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat lange nicht über seine Erinnerungen reden können. „Sie sind erst der zweite Mensch, dem ich das erzähle“, sagt er zum Berichterstatter. Der Erste war eine Therapeutin. Im Jahr 1981, kurz nach seiner Scheidung, erklärte er ihr: „Ich trage einen Rucksack voll ungeweinter Tränen mit mir“.

Der belesene Architektur-Professor im Ruhestand zitiert die „Absurdität des Lebens“. Aus seiner persönlichen Sicht stellte sich diese so dar: „Die Nazis wollten aus mir einen Nazi machen. Geworden bin ich ein Liberaler.“

"Von den Nazis betrogen"

Auch Rosa Zimerits, die heute in einem Gemeindebau in Wien-Simmering wohnt, erinnert sich mit gemischten Gefühlen an ihre Zeit in einem Lager in Drosendorf im Waldviertel. Sie hat damals ein einzigartig-berührendes Tagebuch angelegt.