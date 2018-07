„Dass wir Kinder damals von den Nazis betrogen wurden“

Dass „der Führer“ kein Guter war, hat sie erst viel später, nach dem Kriegsende, erfahren: „Nicht in der Schule, denn da haben wir nicht über die Kriegszeit geredet. Mehr aus Büchern und Gesprächen mit der Familie meines Mannes. Das waren Sozialdemokraten. Und ich kann Ihnen sagen: Das war schon eine große Enttäuschung für mich.“

Die Ideale, die man ihr im Kinderlager vermittelt hat, lösten sich in nichts auf: „Plötzlich habe ich verstanden, warum im März 1938 vonn einem Tag auf den anderen unsere liebe Lehrerin verschwunden ist und wir sie nie wieder gesehen haben.“

Auch die von den Nazis oft zitierten Feindbilder brachen in sich zusammen: „Vor den Russen hamma große Angst gehabt. Gut, die haben das Rad meines Pflegevaters aus dem Keller gestohlen, aber mir haben sie in der Lokomotiv-Fabrik an der Brünner Straße zu essen gegeben.“

Rosa Zimerits hat in verschiedenen Berufen gearbeitet. Als Schneiderin, als Glasmalerin, in der Beschwerdestelle des Buchklubs „Donauland“, in der Bibliothek des Wiener Blinden-Instituts und im Sekretariat eines Kosmetik-Konzerns. Dass sich heute eine Historikerin für ihre Erinnerungen interessiert, freut sie. „Immer schon wollte ich das alles erzählen.“

Im Frühjahr 1945 endet ihre Kindheit. Da rücken „die Russen“ vom Norden kommend auf Drosendorf vor: „Mit unserer Lagermädlführerin sind wir zunächst nach Gars am Kamp geflüchtet, wo im Luftschutzkeller eines Hotels mein 13. Geburtstag gefeiert wurde. Der Koch des Hotels hat mir eine Torte gebracht, aus Pudding, was anderes hat er nicht gehabt.“