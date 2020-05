Gehörlos: Wenn der Arzt mit Händen redet

Fast alle Plätze im Warteraum sind besetzt, vor dem Anmeldeschalter warten noch weitere Patienten. Professionelle Betriebsamkeit in einer Ambulanz in einem Wiener Krankenhaus. Die Dame am Empfangsschalter hat alle Hände voll zu tun.



Buchstäblich. Denn Susanne Grabner spricht mit den Händen. Und wie! Für Unkundige schaut das wie heftiges Gestikulieren und Grimassenschneiden aus. "Die Gebärdensprache lebt durch Bewegung", sagt sie. Dementsprechend hoch geht es her, wenn die Wartenden plaudern. Praktisch laut-, aber nicht wortlos. Hand- und Fingerpositionen wechseln blitzschnell. Ihre Sprache ist in Österreich seit August 2005 als Kommunikationsform anerkannt.