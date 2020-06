Ganzes Gesicht mit Kiefer und Zunge verpflanzt

Es soll die „weltweit bisher umfangreichste“ Gesichtstransplantation sein: In einem 36-stündigen Eingriff verpflanzten Ärzte der Uni-Klinik von Maryland, USA, dem 37-jährigen Richard Lee Norris ein vollständiges Gesicht vom Haaransatz bis zum Hals sowie Ober- und Unterkiefer, Zähne und Zunge. Auch die tiefer liegenden Gesichtsmuskeln und Nerven wurden transplantiert. Norris hatte 1997 bei einem Unfall mit einer Waffe Lippen, Nase und Zähne verloren.

„International ist ein Wettlauf entstanden, jede Klinik will die andere übertreffen“, sagt Univ.-Prof. Gerhard Pierer, Leiter der Uni-Klinik für Plastische und Wiederherstellungschirurgie der MedUni Innsbruck. „Vom Prinzip her bleibt es aber gleich, ob ein kleineres oder größeres Gesichtsstück verpflanzt wird. Es sind lange mikrochirurgische Eingriffe mit verschiedenen Gewebeteilen, die man gemeinsam überträgt. Technisch wären wir auch in Innsbruck in der Lage, so einen Eingriff durchzuführen. Denn mit eigenen Gewebeteilen ist das Routine. Aber wir legen sehr strenge Maßstäbe für die Auswahl des Empfängers an“.

Denn der psychologische Aspekt dürfe nicht unterschätzt werden: „So ein Eingriff ist ethisch eine große Herausforderung.“ Deshalb sollten nur psychisch sehr stabile Menschen dafür in Betracht gezogen werden, die auch für die aufwendige Langzeitrehabilitation und -integration geeignet sind. „Die entscheidende Frage ist: Wie kommt der Patient nachher mit seinem neuen Gesicht zurecht, wie tritt er in der Öffentlichkeit auf?“