Fußball-WM: Spiegelneuronen fiebern mit

Wie so oft war die Entdeckung der Spiegelneuronen durch den Neurologen Giacomo Rizzolatti in den 1990er-Jahren ein Zufallsprodukt. Rizzolatti wollte eigentlich an Affen herausfinden, wie Handlungen im Gehirn geplant und umgesetzt werden. Dazu sollten die Nervenzellen lokalisiert werden, die aktiv werden, wenn Affen nach einer Nuss greifen. Der Forscher fand heraus, dass dieselben Nervenzellen Signale aussenden, wenn der Affe die Bewegung entweder selbst durchführte oder einen Menschen dabei beobachtete, wie dieser nach einer Nuss griff. Das Gesehene wurde von den Nervenzellen im Hirn gespiegelt, daher der Name Spiegelneuronen.

Zurück zum Fußball. Forscher gehen so weit zu behaupten, dass die Empathifühler sogar zum spielentscheidenden Faktor werden können. Wie? Denken Sie nur an einen energische Trainer wie Jürgen Klopp. Er sendet ganz andere Signale an Spieler als ein ruhiger Trainer wie Vicente Del Bosque. Es könnte hilfreich sein, dass ein Trainer an der Seitenlinie energiereich am Spielgeschehen teilnimmt. Andererseits hat Klopp an der Seitenlinie beim Champions League-Spiel in Neapel ungewollte Aggressionsausbrüche bei den Spielern ausgelöst. BVB-Torwart Roman Weidenfeller bekam eine rote Karte und der Trainer nahm das nach der Partie "auf seine Kappe", weil er durch seinen unkontrollierten Wutausbruch zum "Überträger" überzogener Aggression wurde.