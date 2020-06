Fünf Millionen Retortenbabys

Laut ESHRE werden jährlich weltweit 1,5 Millionen Behandlungszyklen durchgeführt und 350.000 IVF-Babys geboren – Tendenz steigend. Zum Vergleich: In Österreich konnten im Rahmen des IVF-Fonds seit 2001 rund 17.000 Schwangerschaften herbeigeführt werden. "Rund ein bis zwei Prozent aller Geburten in Österreich sind IVF-Geburten", so Feichtinger. Der vom Bund finanzierte Fonds übernimmt 70 % der IVF-Kosten von höchstens vier Versuchen, wenn die Frau nicht älter als 40 und der Mann nicht älter als 50 ist.

"Das Überschreiten der Fünf-Millionen-Schwelle zeigt, dass die IVF heute zur Routine geworden ist", betont Feichtinger. "Den wesentlichsten Anteil daran hat meiner Meinung nach die von uns in den 80er-Jahren entwickelte Entnahme der Eizellen unter Ultraschallsicht durch die Scheide. Damit konnten wir den Frauen die Laparoskopie (,Bauchspiegelung") ersparen."

Unterdessen zeichnet sich in Österreich eine Trendwende bei den Mehrlingsgeburten ab. 2011 hat die Zahl der Einlingsschwangerschaften wieder zugenommen (von 77,6 auf 82,4 %). "Bei den Zwillingsschwangerschaften gab es einen Rückgang von 21,2, auf 17,2 Prozent, die Drillingsschwangerschaften sanken um zwei Drittel von 1,2 auf 0,4 Prozent", sagt Fabian Fußeis aus dem Büro von Gesundheitsminister Alois Stöger .