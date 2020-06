Frühgeburten: Österreich wie Burkina Faso?

Österreich auf einer Stufe mit Schwellen- und Entwicklungsländern: Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO ("Born to soon") haben Österreich, Syrien und Burkina Faso eine gleich hohe Rate an Frühgeburten – 10,9 Frühchen pro 100 Geburten. Damit ist Österreich das europäische Industrieland mit dem größten Anteil an Frühgeborenen. Zwar sind ihre Überlebenschancen hier deutlich höher als in Burkina Faso: "Aber eine Frühgeburt ist immer problematisch, weil zum Beispiel Entwicklungsstörungen nie ausgeschlossen werden können", sagt Prim. Univ.-Prof. Barbara Maier, Leiterin der Gynäkologie im Wiener Hanuschspital.

Die Ursachen für Frühgeburten sind vielfältig: In Industrieländern vor allem ein steigendes Alter der Mütter, ein schlechter Gesundheitszustand (z. B. Diabetes, Bluthochdruck), Rauchen, aber auch Mehrlinge durch Hormonbehandlungen und künstliche Befruchtung (IVF). Laut Gesundheitsministerium lag 1990 die Frühgeburtenrate in Österreich bei acht Prozent – die Zunahme der Mehrlingsgeburten durch IVF sei ein wesentlicher Grund für den Anstieg.

"Die Reproduktionsmedizin ist für zirka ein Drittel aller Mehrlinge verantwortlich – und Mehrlinge kommen früher als Einlinge", sagt Maier. Sie leitete eine Arbeitsgruppe aus Fortpflanzungsmedizinern und Geburtshelfern. Deren Empfehlung: "Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen sollten ihm Rahmen einer künstlichen Befruchtung drei Embryonen eingesetzt werden – wenn die Frau etwa über 40 ist und schon mehrere erfolglose IVF-Versuche hinter sich hat. Der Transfer eines einzelnen Embryos sollte der Routinefall sein."

Deshalb müssten Anreize geschaffen werden, dass mehrere Einzeltransfers hintereinander durchgeführt werden, sagt Maier. Bisher erstattet der IVF-Fonds für maximal vier Zyklen 70 Prozent der Kosten. "Man sollte nicht jeden Folgezyklus mit einem aufgetauten, kryokonservierten Embryo als neuen Zyklus werten. Das würde den finanziellen Druck nehmen."

Doch alleine mit der IVF lasse sich die hohe Frühgeburtenrate in Österreich nicht erklären, sagt Maier: "Es gibt etwa auch unterschiedliche Ansätze nach einem frühzeitigen Blasensprung. Die einen warten mit einem Kaiserschnitt noch zu und lassen das Kind reifen. Die anderen sagen, das Risiko einer Infektion ist uns zu hoch und holen das Kind nach der Lungenreifung sofort." Wichtig sei jetzt eine genaue Analyse der Ursachen der Frühgeburten, der unterschiedlichen Behandlungsformen und der Ergebnisse der Spitäler.