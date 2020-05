Frauenherzen schlagen anders

Immer jüngere Frauen sind betroffen. Ihre Symptome hängen mit psychischem Stress zusammen und werden oft nicht ernst genommen. Wie der „eiserne Heinrich“ im Märchen vom Froschkönig fühlen sich Frauen, die unter dem „Broken Heart Syndrom“ leiden: Als ob ihr Herz eingeschnürt wäre. Im Märchen schützt sich der treue Diener Heinrich mit drei eisernen Bändern, die sein Herz umschließen, vor seinem Herzschmerz über das Unglück seines Herrn. Erst, als dieser endlich glücklich ist, zerspringen auch bei ihm die Eisenbänder.

„Dieses Bild ist für uns Kardiologen relativ neu“, gesteht Univ.-Prof. Jeanette Strametz-Juranek, MedUni Wien. Über die dahinterstehende, als „Broken Heart-Syndrom“ bezeichnete Krankheit weiß man bereits mehr. 1989 wurde sie erstmals in Japan als „Tako-Tsubo-Kardiomyopathie“ beschrieben. Das heißt, die Betroffenen – hauptsächlich Frauen – klagen über akute Herzinfarkt-Symptome, die Herzkranzgefäße sind jedoch anders als bei echten Infarkten völlig in Ordnung.

Ausgelöst werden diese als lebensbedrohlich empfundenen Symptome vor allem durch extreme psychische Belastungen. „Das können der Tod eines nahestehenden Menschen, aber auch Extremsituationen wie Verkehrs- oder Raubüberfall sowie chirurgische Eingriffe sein“, betont Strametz-Juranek. Warum hauptsächlich Frauen so reagieren, ist noch unklar. „Wir wissen aber, dass es in Stresssituationen zu Regulationsstörungen in der Stressverarbeitung kommt.“