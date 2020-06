Allergieauslöser entdeckt

Protein

Immunsystems

Jensen-Jarolim

Immunsystems

Allergien

Denn es ist einem menschlichen, das sich vor allem in der Lunge befindet und an der Balance der Reaktionen desbeteiligt ist, sehr ähnlich.(Bild links): "Hat das Polleneiweiß kein Eisen gebunden, greift es in diese Balance desein und sorgt dafür, dass sich vermehrt bestimmte Abwehrzellen bilden, von denen man weiß, dass sieganz stark fördern."

Verschärfte Umweltbedingungen für die Birken (z. B. in Städten) könnten der Grund dafür sein, dass dieses Protein heute seltener als früher mit Eisen beladen ist. So könnten andere Metallpartikel wie etwa Aluminium – z. B. aus Luftschadstoffen – das Eisen von seinen Bindungsstellen an dem Protein verdrängen und seinen Platz einnehmen. "Aber das muss erst eindeutig belegt werden."